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В Германии испугались социальной катастрофы

Германии пообещали огромную «волну энергетической бедности»

Фото: IMAGO / M. Popow / Globallookpress.com

Пандемия, энергетический кризис и инфляция рискуют привести Германию к социальной катастрофе, испугался сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван. Его слова приводит Tagesschau.

Он раскритиковал федеральное правительство из-за роста цен на энергоносители и продукты питания и упрекнул его в нежелании действовать. Ширдеван напомнил, что из-за последствий происходящего на Украине на Германию накатывает «огромная волна энергетической бедности». Вместе с инфляцией люди больше не могут позволить себе привычные продукты питания», — пообещал он.

Кроме того, существует опасность, что в стране наступит «явный кризис демократии». Крайне правые уже начинают мобилизоваться. По мнению Ширдевана, их волнует не социальный вопрос, а их антидемократическая программа. «Мы идем в идеальный шторм как общество», — подытожил он. Ширдеван уточнил, что его партия также призовет к протестам осенью. Цель состоит в том, чтобы оказать давление на федеральное правительство и заставить его действовать.

Под угрозой экономика Германии находится и из-за погоды. На фоне аномальной жары рекордно обмелел Рейн, который является важной артерией для грузовых перевозок. Концерн Uniper предупредил, что ему скорее всего придется сократить производство на двух ключевых угольных электростанциях в стране. До начала сентября на электростанции Штаудингер-5 мощностью 510 мегаватт компании Uniper и на станции Даттельн-4 мощностью 1000 мегаватт может быть «нерегулярная работа» из-за ограниченных объемов угля.

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Платон Щукин
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