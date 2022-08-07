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Спорт

Акинфеев стал обладателем уникального рекорда

Вратарь Акинфеев стал обладателем рекорда по количеству матчей на профессиональном уровне

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился уникальным достижением для российских игроков. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Вратарь, сыграв в четвертом туре чемпионата страны против «Факела», установил рекорд по количеству матчей на профессиональном уровне. Теперь в его активе 818 встреч.

На втором месте по этому показателю находится завершивший карьеру экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который провел 817 игр. На третьей строчке расположился еще один бывший футболист армейцев Василий Березуцкий (659 матчей). При подсчете учитывались поединки в составе сборной России, чемпионате и Кубке страны, а также в еврокубках.

Матч с «Факелом» прошел в субботу, 6 августа. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.

Алексей Гусев
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