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Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра

Live Science: в 20 километрах от Каира нашли руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра

Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Международная группа ученых в ходе раскопок нашла руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра. Об этом сообщает издание Live Science.

Как уточняется, постройку заметили примерно в 20 километрах от Каира, рядом с храмовым комплексом Абу-Гураб. Предварительная оценка выявила примерный возраст объекта — более 4500 тысяч лет. Строительство объекта произошло во времена пятой династии (2465-2323 годы до нашей эры), во время максимального уровня популярности культа Ра. Специалисты считают, что храм может быть одним из четырех храмов Солнца, чье местоположение было утеряно.

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Елена Апазиди
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