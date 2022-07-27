Обнаружена древняя столица Хазарского каганата

В Астраханской области нашли большой культурный слой древнего города Хазарского каганата

Отечественные археологи обнаружили в Астраханской области культурный слой древнего города Хазарского каганата. Ранее считалось, что все следы Хазарии погружены под воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимира Сарапулкина.

На территории современной России Хазарский каганат существовал в VII-X веках, что было отражено в письменных источниках. Столицей государства был город Итиль, располагавшийся в нижней дельте Волги. В 2019 году специалистам удалось найти первый культурный слой того времени.

Для подтверждения этих данных было решено провести дополнительные раскопки в районе поселения Бараний Бугор в Астраханской области. Именно там археологи заметили большое количество костей животных, керамики, металлические предметы времен Хазарии. По мнению ученых, культурный слой носит городской характер, что говорит о находке какого-то крупного поселения Хазарского каганата, вероятно, даже столицы.

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