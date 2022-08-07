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София Ротару впервые за долгое время приехала «в место силы» на Украине

KP.RU: София Ротару впервые за долгое время приехала в село Маршинцы на Западной Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Народная артистка СССР и эстрадная певица София Ротару впервые за долгое время приехала на Украину и сообщила свое точное местонахождение. Об этом стало известно KP.RU.

Певица оказалсь в селе Маршинцы на Западной Украине. В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она написала, что «приехала в место силы». «Здесь я родилась, росла. Здесь я начала петь», — сказала Ротару. По ее словам, «родные» Маршинцы напомнили ей, как важно знать «причастность к своей Земле» и тем, «кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях».

Ранее сообщалось, что певица находится в США. Об этом рассказал российский продюсер и актер Леонид Дзюник. Он также отметил, что исполнительница имеет право гордиться своей родиной, так как ранее отказалась от гражданства России.

В середине июля народную артистку СССР подвергли критике из-за молчания касательно спецоперации на Украине.

В марте родственников певицы задержали на границе с Молдавией. Тогда они пытались бежать из Украины. У города Могилев-Подольский были остановлены Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко.

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Варвара Кошечкина
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