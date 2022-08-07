Зеленский обсудил с главой Евросовета вопрос денег от ЕС

Зеленский призвал Евросовет быстрее разблокировать пакет макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем вопрос получения денег от ЕС. В частности, речь шла о разблокировании макрофинансовой помощи от стран блока. Зеленский призвал как можно быстрее ее разблокировать. Его слова приводит ТАСС.

«Подчеркнул важность как можно более быстрого разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — уточнил он. Также политики обсудили начало экспорта зерна, подготовку к саммиту Крымской платформы и происходящее на Запорожской АЭС. Среди прочего украинский президент призвал призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, в том числе в отношении ядерного топлива.

Ранее в августе Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке 8 миллиардов евро помощи Киеву. По его словам, он «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым коллегам из ЕС о недопустимости превращения украинских пенсионеров и переселенцев в заложников нерешительности или бюрократизма европейских политиков. Зеленский подчеркнул, что подобная задержка — это преступление или ошибка, назвать страну, которая задерживает выплату, он не стал.

В Европейской комиссии (ЕК) при этом говорили, что для выделения Украине помощи на 8 миллиардов евро, блоку нужно собрать финансовую подушку, а ее сейчас нет. Для подобного финансового решения ЕС необходимо обладать страховочной суммой в 70 процентов от размера помощи Киеву. Так что сейчас Еврокомиссия ищет альтернативные возможности решения этой проблемы.