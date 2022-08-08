Названы версии отравления съевшего арбуз и попавшего в реанимацию россиянина

Мужчина, съевший в Москве арбуз и попавший в реанимацию, мог отравиться алкоголем

Мужчина, попавший в реанимацию после того, как съел купленный в Москве арбуз, мог отравиться алкоголем. Новые версии инцидента назвал источник телеканала РЕН ТВ.

По его словам, арбуз все также рассматривается в качестве одной из причин отравления. Однако допускается, что пострадавший мог получить наркотическое или алкогольное опьянение.

Днем 8 августа стало известно, что двое мужчин почувствовали себя плохо после того, как съели арбуз. Один из них, 34-летний уроженец Ставрополя, попал в реанимацию больницы имени Иноземцева с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества». У пострадавшего выявили острую почечную недостаточность.

Позже стало известно, что мужчины приобрели арбуз у неизвестного, который торговал плодами с автомобиля возле станции метро «Партизанская».

В сентябре 2021 года в Москве пенсионерка и ее внучка съели арбуз из супермаркета и умерли от острого отравления. На следующий день после употребления ягоды у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота. После госпитализации состояние пенсионерки и подростка было критическим, их спасти не удалось. Позже стало известно, что в крови погибших россиянок нашли следы этиленгликоля, который используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.