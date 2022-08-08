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Популярный азиатский город смягчил правила въезда для россиян

Гонконг сократил срок обязательного карантина для туристов с семи до трех дней

Фото: unsplash

Власти Гонконга смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы исполнительной власти специального административного района КНР Джона Ли.

Согласно обновленному протоколу, для въезжающих в популярный азиатский город путешественников сокращен срок обязательного карантина в специализированных отелях с семи до трех дней. При этом еще четыре дня выделены на самоизоляцию.

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Политик уточнил, что во время четырехдневного режима самоизоляции отдыхающие смогут выходить в город, однако им не будет разрешено посещать рестораны, бары, кинотеатры и другие общественные места.

Ранее в августе около 70 процентов россиян признались, что никогда не были за границей. При этом девять процентов уезжали за границу десять и более лет назад, шесть процентов заявили, что были в зарубежных странах от года до десяти лет назад. 

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Валентина Процкова
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