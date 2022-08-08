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Россиянка толкнула под автобус девятилетнюю дочь-инвалида

Жительница Салехарда толкнула инвалидную коляску с девятилетней дочерью под автобус

Фото: Lenta.ru

Жительница Салехарда толкнула инвалидную коляску с девятилетней дочерью под припаркованный автобус. Очевидцы случившегося отметили, что россиянка была в неадекватном состоянии, сообщает Telegram-канал «Ямал-медиа».

Наблюдавшие за ситуацией горожане сразу же ринулись на помощь, однако женщина не давала им подойти к ребенку. Позже к месту прибыли сотрудники полиции и бригада медиков.

Пострадавшую девочку с травмой головы доставили в больницу. Сейчас полицейские начали устанавливать обстоятельства случившегося. Россиянку обязали сдать тест на алкогольное и наркотическое опьянение, передает портал «Ямал 1».

К ситуации также подключились специалисты отдела по делам несовершеннолетних салехардского ОМВД.

Ранее женщина попала под колеса автобуса и получила несовместимые с жизнью травмы в Москве. По данным сотрудников полиции, жительницу столицы толкнул мужчина. Его удалось задержать.

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Анна Щербакова
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