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Генпрокурор России заявил об убийствах детей батальоном «Азов»

Генпрокурор России Краснов заявил, что «Азов» убивал мирных жителей и детей
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил об убийствах детей батальоном «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в ходе интервью газете «Коммерсант».

Как напомнил Краснов, судебное заседание по признанию «Азова» террористической организацией было закрытым. Однако в открытой части дали показания специалисты, которые представили дополнительные доказательства преступной деятельности батальона.

По словам генпрокурора, боевики пытали и убивали мирных граждан, в том числе детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах. «Преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны», — заключил он.

В этой же беседе Игорь Краснов рассказал, почему полк «Азов» признали в России террористической организацией. По его словам, российская генпрокуратура установила факты, подтверждающие, что члены «Азова» использовали запрещенные средства и методы ведения войны.

Марина Совина
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