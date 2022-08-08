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В России упала средняя стоимость нового автомобиля

«СберАвто»: средний чек на новые автомобили снизился до 2,3 миллиона рублей

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

По данным исследования сервиса «СберАвто», средняя стоимость на новые автомобили в России за первые два месяца лета снизилась до 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что средний чек на новые автомобили составил 2,3 миллиона рублей, а на автомобили с пробегом стоимость сократилась до 1,1 миллиона рублей. Хотя еще в мае этого года средняя цена автомобиля с пробегом равнялась 1,15 миллиона рублей, а нового — 2,43 миллиона рублей.

Самой бюджетной машиной, купленной через сервис, за июнь-июль стала Kia Rio с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей. Самой дорогостоящей машиной оказался Range Rover Sport 2020 года, приобретенный за 6 миллионов рублей. Залог выгодной покупки — обращать внимание на географию поисков, утверждают эксперты «СберАвто». «Если вывести ее за пределы своего региона, то можно найти более удачное авто или с точки зрения комплектации, или цены. Особенно это касается вторичного рынка», — поясняют они, добавляя, что при выборе не стоит пренебрегать немассовыми моделями, на которые спрос чаще всего снижен.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров предрек снижение стоимости машин в течение года. По его мнению, компании-производители будут действовать неспешно, «растягивая изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», чтобы избежать убытков.

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Варвара Кузьмина
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