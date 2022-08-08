Дочь Фиделя Кастро заступилась за исполняющего роль ее отца Джеймса Франко

Дочь Фиделя Кастро заступилась за актера Джеймса Франко и заявила, что он похож на ее отца

Дочь революционера и государственного деятеля Фиделя Кастро активистка Алина Фернандес заступилась за американского актера Джеймса Франко, который исполнит роль ее отца в фильме «Алина с Кубы». Об этом сообщает The Independent.

Ранее проект, в основе сюжета которого лежала история о дочери Кастро, в десять лет узнающей о том, кто ее отец, а позже начинающей открыто выступать против родителя, был раскритикован кубинскими знаменитостями.

Причина недовольства артистов из Кубы заключалась в том, что Франко не является латиноамериканцем. Алина Фернандес, в свою очередь, одобрила кандидатуру артиста и заявила о его сходстве с ее отцом.

«Над фильмом работают практически одни латиноамериканцы, как в кадре, так и за кадром. Но Джеймс Франко очень похож внешне на Фиделя Кастро, не говоря уже о том, что он обладает необходимыми актерскими навыками и харизмой», — заявила дочь Кастро.

Вместе с Франко в картине снимутся актеры Миа Маэстро, Аланна де ла Роса, Мария Сесилия Ботеро, Хардинг Джуниор и другие. Главную роль исполнит Ана Вильяфанье. Дата премьеры картины пока неизвестна. Режиссером выступит Мигель Бардем. Сценарий к фильму написали Хосе Ривера и Найло Круз. Съемки должны начаться 15 августа в Колумбии.

О том, что Джеймс Франко возвращается в кино после трехлетнего перерыва из-за обвинений в домогательствах, стало известно в середине июля. Его первой работой является картина режиссера Билле Аугуста «Я, ты».