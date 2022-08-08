Саакашвили обвинили в бездействии после конфликта в Южной Осетии

Премьер Грузии Гарибашвили обвинил Саакашвили в отсутствии визового режима с Россией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в бездействии после военного конфликта в Южной Осетии 2008 года. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, его слова приводит РИА Новости.

Премьер напомнил, что спустя несколько месяцев после конфликта 2008 года бывший глава страны начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям. Кроме того, правительство Саакашвили в одностороннем порядке отменило визовый режим для граждан России.

Помимо этого, Гарибашвили также уличил бывшего президента в отсутствии санкций против России. «Помним сказанную тогда фразу, что русские деньги не пахнут», — сыронизировал политик.

Ранее грузинский премьер заявил, что безрассудная политика Саакашвили послужила причиной боевых действий в Южной Осетии в 2008 году. Гарибашвили также захотел вернуть территории республики, длячего страна выберет мирную и разумную политику.

В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. 12 августа стороны конфликта согласовали условия перемирия. Позже Россия признала независимость Южной Осетии.