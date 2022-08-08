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Глава Генпрокуратуры России оценил объем фейковой информации о Донбассе

Генпрокурор России Краснов: с начала СВО за фейки заблокировано около 138 тысяч ресурсов
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов оценил объем фейковой информации о событиях Донбассе в интервью газете «Коммерсант».

По словам Краснова, всего было удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной информации о российской спецоперации. Кроме того, удалено или заблокировано около 138 тысяч интернет-ресурсов. «После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей», — отметил он.

В этой же беседе генпрокурор заявил об убийствах детей батальоном «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, боевики пытали и убивали мирных граждан, в том числе детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.

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Марина Совина
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