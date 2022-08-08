Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в новых отелях на любимом курорте богачей

АТОР: туроператоры назвали Nova Maldives самым интересным отелем на Мальдивах

Эксперты туриндустрии назвали самые желанные новые отели на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, а также раскрыли способ сэкономить на отдыхе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, выгодно отдохнуть на островах можно в летний период, поскольку в это время в регионе наступает сезон дождей и отельеры вводят различные спецпредложения, чтобы привлечь туристов. Также специалисты добавили, что размещение в недавно построенных отелях имеет ряд плюсов. Например, часто такие объекты для первых постояльцев делают скидки.

По мнению туроператоров, наибольший интерес среди отелей представляет пятизвездочная гостиница Nova Maldives, которая открылась для гостей 1 июня 2022 года. Среди главных «фишек» отеля — круглогодичная возможность заниматься дайвингом и плавать с китовой акулой. «Гостиница идеально подойдет молодым людям, которые ищут отель с насыщенной развлекательной программой на Мальдивах», — отметили эксперты. Стоимость недельной путевки обойдется в 230 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, туроператоры советуют обратить внимание на пятизвездочные отели Kuda Villingili Resort Maldives, Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa, OBLU Select Lobigili. Гостиницы предлагают своим гостям концепцию «роскошного отдыха на райском острове, где можно переосмыслить время и пространство, погрузиться в атмосферу полного уединения и приватности». Цены на размещение стартуют от 270 тысяч до 370 тысяч рублей на двоих за неделю.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В августе сообщалось, что на Мальдивах с октября открывается вакансия мечты для путешественников — продавец в книжном магазине на роскошном курорте Soneva Fushi. Отмечается, что зарплата составит 1,2 тысячи долларов (73 тысячи рублей) в месяц.