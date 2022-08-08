Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине

Российские военные применили колесные САУ 2С23 «Нона-СВК» в ходе спецоперации

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные применяют самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С23 «Нона-СВК». Об этом сообщает «Российская газета».

Фотографии колесных машин из состава группы «О» опубликовал Telegram-канал «Повернутые на Z войне». Как пишет издание, САУ «Нона-СВК» уникальны тем, что могут выполнять функции самоходных гаубиц, минометов и противотанковых пушек.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

2С23 разработали на основе плавающего бронетранспортера БТР-80. Машина получила вращающуюся башню с нарезным орудием 2А60, которое позволяет использовать все виды артиллерийских мин калибра 120 миллиметров российского и зарубежного производства.

В июле стало известно, что «Уралвагонзавод» передал партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К Министерству обороны России. Машины получили боевое отделение, которое используют на БТР-82А.

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что российские военные применили в ходе СВО на Украине сверхточные управляемые мины «Грань» калибра 120 миллиметров и артиллерийские снаряды «Китолов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Китай сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» на Украине
Бывший высокопоставленный сотрудник ФСИН предстанет перед судом за взятки
Вирусологи оценили вероятность новой волны коронавируса в России
Siemens Energy прекратит деятельность в России
Мигрант получил срок за надругательство над российским школьником
Малышева раскрыла полезные свойства моря
Диетолог назвала провоцирующие приступ изжоги продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.