В Запорожье опровергли подготовку онлайн-голосования на референдуме

В Запорожье не планируют проводить референдум о вхождении в состав России онлайн

Власти Запорожской области на данный момент не планируют проводить онлайн-голосование на референдуме о вхождении в состав России, намереваясь оставить такой формат в качестве «дополнительного» варианта. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы не планируем дистанционное голосование, мы планируем все-таки провести максимально честно, чтобы каждый принял участие. У нас нет готовности по нашей базе, сказать откровенно, в сегодняшних условиях в электронную систему (перевести — прим. «Ленты.ру»). Мы не рассматриваем это как основной сценарий, возможно, он будет использован как дополнительный», — опроверг он подготовку онлайн-голосования.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что возможность онлайн-голосования на референдуме рассматривают. «Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — сказал Рогов.

