Референдум о вхождении Запорожья в состав России захотели провести онлайн

В Запорожье захотели провести онлайн-голосование на референдуме о вхождении в состав РФ

В Запорожской области голосование на референдуме о вхождении региона в состав России могут провести в онлайн-формате, сейчас эту возможность рассматривают в местной администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Сейчас офлайн мы готовим 100 процентов, все получается, у нас будет достаточно понятный людям формат голосования, то есть никаких экспериментов проводить не будем. Касаемо электронного голосования, об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», — рассказал Рогов.

Накануне в Запорожской области объявили о проведении референдума о воссоединении с Россией. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий. Он также распорядился центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума.

Вскоре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова помочь Запорожской области с организацией голосования. В конце июля в администрации региона, готовящегося к референдуму, рассказали, что голосование о его статусе может состояться осенью.

