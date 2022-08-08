В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР

Депутат Бессараб допустила кадровые перестановки в ПФР из-за проверки генпрокуратуры

Генеральная прокуратура начала проверять деятельность Пенсионного фонда России (ПФР) из-за большого количества жалоб россиян. В результате в ведомстве могут произойти кадровые перестановки, допустила в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Причины проверки

Надзорный орган сообщил, что начал проверку из-за отказа в выплатах на детей в регионах. По мнению депутата, это частные случаи, а не системная проблема.

«В региональных отделениях включается человеческий фактор. Позже они признают свои ошибки и выплачивают недостающую сумму. Но на сегодняшний день поступает достаточно большое количество обращений граждан по выплатам из Пенсионного фонда, в том числе по детским выплатам», — сказала она.

Видимо, ситуация с количеством обращений уже превысила допустимые значения, поскольку Генпрокуратура начала проверку Светлана Бессараб депутат Госдумы

Каких результатов ждать?

По словам Светланы Бессараб, о проблемах в отрасли ранее уже сообщала и Счетная палата. Но то, что Генпрокуратура обратила на это внимание, — это сигнал для всех региональных отделений фонда о необходимости более тщательной проверки документов перед тем, как дать отрицательный ответ, утверждает парламентарий.

Наверное, кроме дисциплинарных решений будут кадровые решения Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Самое главное, что по результатам проверки будет восстановлена социальная справедливость, и те граждане, которым необоснованно отказали в получении социального пособия на деток, получат выплаты, которые государство им обещало и должно дать», — заключила член нижней палаты российского парламента.

Генпрокуратура организовала проверку в связи с жалобой жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Граждане не получили пособия, так как их доходы якобы превышали краевой прожиточный минимум на душу населения. Надзорное ведомство обнаружило ошибки при принятии такого решения.