Минобороны России отчиталось о перехвате трех ракет «Точка-У»

Минобороны России сообщило об удачном перехвате трех украинских ракет «Точка-У»

Российским войскам удалось перехватить в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У». Об этом в понедельник, 8 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

«Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о скачке напряжения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).