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Минобороны России отчиталось о перехвате трех ракет «Точка-У»

Минобороны России сообщило об удачном перехвате трех украинских ракет «Точка-У»

Фото: РИА Новости

Российским войскам удалось перехватить в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У». Об этом в понедельник, 8 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

«Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Никита Абрамов
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