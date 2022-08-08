Власти Севастополя заявили о помощи Запорожью по проведению референдума

Власти Севастополя заявили об отправке специалистов для помощи по референдуму в Запорожье

В Запорожскую область были направлены специалисты из Севастополя для помощи властям региона в организации референдума по вопросу присоединения к России. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уверен, что референдум официально подтвердит волю людей. По моему поручению команда севастопольских управленцев сейчас находится в Запорожской области и помогает с организацией этого исторического события — волеизъявления людей», — написал глава города.

Он подчеркнул, что Севастополь прошел этот путь в 2014 году и теперь готов поделиться своим опытом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать Запорожской области поддержку в организации референдума.

В июле в Запорожской области создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России. 8 августа глава области Евгений Балицкий в ходе форума «Мы вместе с Россией» подписал распоряжение о проведении референдума.