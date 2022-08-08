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Россияне раскрыли приемлемые расходы на отдых за рубежом

«Туту.ру»: 35 процентов россиян готовы выделить на отпуск за рубежом до 50 тысяч рублей

Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

Большинство россиян готовы потратить на зарубежные поездки до 50 тысяч рублей. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса путешествий «Туту.ру», которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 35 процентов опрошенных рассчитывают уложиться в 50 тысяч рублей. Еще 29 процентов респондентов раскрыли, что считают приемлемой сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Около 15 процентов россиян готовы выделить на отпуск от 100 до 150 тысяч рублей.

Сумма расходов на отдых за границей от 150 до 200 тысяч рублей устраивает семь процентов путешественников, более 200 тысяч рублей готовы потратить 14 процентов респондентов.

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При этом на путешествие по России половина опрошенных выделили более скромный бюджет: 29 процентов готовы потратить на отдых внутри страны до 10 тысяч рублей, 21 процент — от 10 до 30 тысяч рублей, еще 18 процентов — от 30 до 50 тысяч рублей.

Расходы от 50 до 70 тысяч рублей устраивают 11 процентов опрошенных, девять процентов планируют уложиться от 70 до 100 тысяч. На сумму от 100 до 200 тысяч рублей готовы шесть процентов, столько же не против выложить более 200 тысяч рублей.

Ранее в августе сообщалось, что более половины россиян были вынуждены сократить расходы на отпуск летом 2022 года. Так, в этом признались 44 процента участников опроса, еще 20 процентов заявили, что снизили траты, но незначительно.

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Дарья Рыбак
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