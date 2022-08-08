Росгвардейцы разминировали металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы разминировали территорию металлургического комбината имени Ильича. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, территория заминированного украинскими войсками завода была обезврежена благодаря действиям инженерно-саперного подразделения. В ходе разминирования саперы обнаружили четыре ПЗРК «Игла», 17 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, 21 противотанковую мину, десятки артиллерийских снарядов, свыше 1000 боеприпасов к стрелковому оружию.
«Особо опасные находки саперы ведомства вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
5 августа сообщалось, что Росгвардия нашла тайники оружия и задержала 70 пособников ВСУ под Херсоном и Запорожьем.