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Росгвардейцы разминировали металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе

Разминировавшие металлургический комбинат в ДНР росгвардейцы нашли украинское оружие

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы разминировали территорию металлургического комбината имени Ильича. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, территория заминированного украинскими войсками завода была обезврежена благодаря действиям инженерно-саперного подразделения. В ходе разминирования саперы обнаружили четыре ПЗРК «Игла», 17 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, 21 противотанковую мину, десятки артиллерийских снарядов, свыше 1000 боеприпасов к стрелковому оружию.

«Особо опасные находки саперы ведомства вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

5 августа сообщалось, что Росгвардия нашла тайники оружия и задержала 70 пособников ВСУ под Херсоном и Запорожьем.

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Владимир Седов
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