Вероятность нападения Японии на Россию оценили

Востоковед Вавилов заявил о возможности операции Японии против России из-за союза с Китаем

Рост присутствия российского и китайского флотов в Восточно-Китайском и Японском морях вызывает у Японии опасения в области национальной безопасности, в крайнем случае напряженность может привести к эскалации и операции против России из-за союза с Китаем. Возможность и вероятность нападения Японии на Россию оценил востоковед Николай Вавилов, сообщают SM News.

«У нас были совместные учения флота с Китаем. Мы проходили между Хоккайдо и Хонсю, это очень сильно задевало Японию. У нас стратегия строится на том, что мы для Китая северный тыл. Поставки энергоносителей заблокируются в случае масштабной операции. Мы будем основным источником энергоносителей для китайской экономики и армии», — заявил ученый.

Вавилов отметил, что в одиночку Япония не станет развязывать конфликт, но если Токио войдет в оборонный альянс AUKUS, состоящий из Австралии, Великобритании и США, то вероятность превентивного удара со стороны Японии возрастет многократно.

Ранее правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения в районе южной части Курильских островов военных учений «Восток-2022», которые запланированы на период с 30 августа по 5 сентября. Как отметил представитель японского кабмина, активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность. Российский МИД ответил на призыв отказом и подчеркнул, что Курилы являются суверенной территорией России.