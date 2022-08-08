В России стало больше ультрадорогих квартир

Skolkovo Realty: в городах-миллионниках стало больше квартир стоимостью от 100 миллионов

В период с января по июль 2022 года в 16 городах-миллионниках России, а также Сочи и Калининграде на 8,85 процента увеличилось количество квартир стоимостью в 100 миллионов и выше. Об этом сообщили аналитики компании Skolkovo Realty, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первые семь месяцев текущего года доступных для покупки ультрадорогих квартир стало на 506 больше. При этом объекты, цена которых стартует от 100 миллионов, есть лишь в 9 миллионниках из 18. Общий объем предложения квартир в крупнейших городах России на данный момент составляет 507,6 тысячи лотов. Положительная динамика за семь месяцев составила 16,24 процента, или 70,9 тысячи объектов.

Больше всего таких квартир можно найти в Москве, где на первичном рынке продается 935 объектов, а на вторичном — 4423. С января по июль общее предложение выросло на 5,1 процента, при этом «первички» стало больше на 23,35 процента (+177 объектов), а «вторички» — на 1,91 процента (+83 объекта).

Второе место по количеству выставленных на продажу ультрадорогих квартир занимает Сочи. В этом городе предлагают купить 417 лотов дороже 100 миллионов рублей. С начала 2022 года число таких объектов увеличилось на 116 (+38,53 процента). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 416 элитными квартирами — по сравнению с началом года их количество увеличилось на 117. На первичном рынке прибавилось 47 объектов, до 148 лотов, на вторичном — 70, до 268 лотов.

В августе аналитики Est-a-Tet пришли к выводу, что сильнее всего элитное жилье среди районов старой Москвы подорожало в Басманном. В июле средняя стоимость квадратного метра там поднялась до двух миллионов рублей.