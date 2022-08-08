В Киеве призвали проверить Amnesty International на получение «выгод» от России

На Украине призвали расследовать, не получает ли Amnesty International «выгоды» от России

В Киеве призвали расследовать, не получает ли правозащитная организация Amnesty International «выгоды» от России. С соответствующим требованием о проверке выступил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Он считает, что в своем последнем докладе правозащитники дискредитировали «концепцию международных гуманитарных организаций», что, по его словам, будет иметь пагубные последствия.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Доклад возмутил президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».