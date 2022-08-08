Генерала МВД России осудили на 9 лет за взятку в семь миллионов рублей

Суд приговорил к 9 годам колонии экс-главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова за взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 года колонии бывшего главу управления МВД по Екатеринбургу генерал-майора Игоря Трифонова, обвиняемого в коррупции. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает РИА Новости.

Мужчина будет находиться в колонии строгого режима.

По версии следствия, летом 2015 года Трифонов получил 7,5 миллиона рублей от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве против руководства частной компании.

В сентябре 2020 году Трифонов был заключен под стражу, а в апреле 2022 года мера пресечения была изменена на домашний арест.

Экс-глава УМВД по Екатеринбургу заявлял, что категорически отвергает причастность к получению взятки. Настаивая на своей невиновности, он указал, что следствие не представило доказательств.