Беженка из Донецка рассказала о взрывах в Крыму

Беженка из Донецка рассказала о «качнувшем» дом взрыве в Крыму

Серия взрывов в Крыму оказалась настолько мощной, что волной качнуло девятиэтажный дом, рассказала «Ленте.ру» Светлана, представившаяся беженкой из Донецка. Другая очевидица, Мария, рассказала об огромной пробке на дорогах и о людях, спешно покидающих район происшествия.

В Крыму, вблизи села Новофедоровка, произошло несколько взрывов, сообщил Telegram-канал «Baza». По данным издания, первый взрыв произошел около трех часов дня по местному времени. Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков подтвердил взрывы на полуострове. В Минобороны России подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Я из Донецка, приехала к тете, спасаясь от обстрелов в своем родном городе, — сказала Светлана. — Последний из взрывов был настолько мощный, что качнуло девятиэтажный дом. Взрывной волной открыло окна, благо не разбило».

Женщина также добавила, что видела сначала густой белый дым в стороне Новофедоровки, затем черный и даже искры.

Другая очевидица рассказала о колонне машин, покидающих регион.

«Никаких сирен нет, — сказала Мария. — Просто огромная колонна машин, все едут со стороны взрывов в сторону Евпатории. Все уезжают из домов отдыха, коттеджей, гостиниц, все собираются. Дети плачут, женщины плачут, все бегут в машины и уезжают. Пробка уже очень большая. Мы сейчас идем по территории, где отдыхаем, людей уже почти нет».

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