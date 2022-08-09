Захарова увидела попытку дискредитировать РФ на траурной церемонии в Хиросиме

Захарова заявила, что траурная церемония в Хиросиме вылилась в попытку дискредитировать РФ

Траурная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки США вылилась в попытку дискредитировать Россию. Такое намерение увидела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат уличила Японию в попытке предать забвению память жертв катастрофы. «На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники – США – даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием», — уточнила она.

По словам Захаровой, Вашингтон на церемонии называли «авангардом борьбы за мир», несмотря на то, что именно американская сторона ответственная за атаку на Хиросиму. Она также сочла неуместным цитирование на мероприятии русского писателя Льва Толстого.

Захарова порекомендовала Токио вспомнить изречения японского писателя Токутоми Рока. «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!» — процитировала она его. Дипломат отметила, что в 1945-м это и произошло.

Ранее востоковед Николай Вавилов оценил вероятность нападения Японии на Россию. По его мнению, рост присутствия российского и китайского флотов в Восточно-Китайском и Японском морях вызывает у Японии опасения в области национальной безопасности, в крайнем случае напряженность может привести к эскалации и операции против России из-за союза с Китаем.