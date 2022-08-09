ООН уличила ИГ в попытке использовать ситуацию на Украине для атак в Европе

Замгенсека ООН: террористы ИГ пытаются использовать ситуацию на Украине для атак в Европе

Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) призывают сторонников организовывать атаки в Европе, используя ситуацию на Украине. В этом уличил боевиков заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, передает ТАСС.

«Хотя активное присутствие [экстремистов] и их деятельность наблюдаются в основном в обществах, затронутых насильственными конфликтами, ИГ и связанные с ним террористы также стремятся подстрекать к атакам в неконфликтных районах для того, чтобы посеять страх и проецировать силу», — заключил замгенсека. Он добавил, что террористы ИГ пытаются использовать в своих целях ослабление коронавирусных ограничений и украинский конфликт.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил, что после того, как движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватило власть в Афганистане, в стране выросло число боевиков ИГ. По его словам, сегодня на афганской территории дислоцируются до шести тысяч членов группировки.