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В России приостановлено производство некоторых кормов для кошек и собак

Purina приостановила производство и продажу некоторых кормов для собак и кошек в России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Американский производитель кормов для кошек и собак Purina (входит в концерн Nestle) приостановил на неопределенный срок производство и продажу некоторых кормов для домашних животных в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию компании.

Речь идет о кормах Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. В Purina сложившуюся ситуацию объяснили логистическими трудностями и сложностями с поставками. Продажи кормов Purina One, Purina One Dog, Felix, Proplan продолжаются.

С начала февраля по начало июня 2022 года в России взлетели цены на корм для домашних животных. Сильнее всего инфляция ударила по корму для собак — его стоимость выросла на 24 процента. Аналитики прогнозируют, что в скором времени цены вернутся на уровень февраля и, возможно, будут ниже на 2-5 процентов. Они объясняют это тем, что зимой владельцы домашних животных закупились впрок, а корм может храниться достаточно долгое время.

Тем временем в Кремле удивились иностранному происхождению кормов для животных и сочли ориентированную на импорт рыночную конъюнктуру глупостью.

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Платон Щукин
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