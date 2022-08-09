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Диетолог посоветовала ускоряющие обмен веществ закуски

Диетолог Лиза Янг посоветовала подкрепляться яблоками с арахисовым маслом и йогуртом

Фото: Sara Groblechner / Unsplash

Если несколько часов ничего не есть, обмен веществ замедлится, предупреждает американский диетолог Лиза Янг. В беседе с изданием Eat This, Not That! она посоветовала ускорить его при помощи полезных закусок.

Идеального сочетания клетчатки, белка и жира можно добиться, добавив в тарелку йогурта фрукты или орехи, считает диетолог. По ее мнению, такая закуска принесет максимум пользы организму.

Можно подкрепляться и яблоками с арахисовым маслом, говорит Янг. В них сочетаются полезные жиры, белки и клетчатка, которые мешают замедлению метаболизма.

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Диетолог отметила, что между основными приемами пищи можно перекусить пару раз, при этом энергетическая ценность каждой закуски должна составлять не более 200 килокалорий.

Ранее диетолог Оксана Михалева назвала способ есть хлеб и оставаться стройным. По ее словам, чтобы не набрать лишний вес, нужно отказываться от хлеба во второй половине дня.

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Вера Владзиевская
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