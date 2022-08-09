Названы следующие после обысков шаги Трампа

Политолог назвал следующие после обысков шаги экс-президента США Трампа

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего президента США Дональда Трампа беспрецедентным случаем. Он предположил, что это грязный ход либералов, которые таким образом пытаются ослабить Республиканскую партию. По словам эксперта, не в характере Трампа оставлять ситуацию в таком виде. В беседе с «Лентой.ру» политолог предположил, какой может быть месть экс-президента.

Ранее стало известно, что сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, он продлился девять часов.

Политик связал обыск с возможным участием Трампа в выборах 2024 года. В июле он говорил, что принял решение об участии в гонке за президентское кресло, однако отказался раскрывать свой выбор, лишь выразив уверенность в победе. По его словам, он пока раздумывает, когда объявить о своем решении — до или после осенних промежуточных выборов в конгресс.

Беспрецедентный случай

«Такого еще не было, чтобы у бывшего президента в его отсутствие обыскивали резиденцию. Данная ситуация беспрецедентная. Это уже в один ряд становится с преследованием [бывшим главой правительства СССР Никитой] Хрущевым памяти [бывшего главы правительства СССР Иосифа] Сталина. Это ни с какой точки зрения не оправдаешь», — оценил ситуацию Ордуханян.

По его мнению, обыски проводили по надуманному поводу. «Искали какие-то непонятные досье, которые он якобы вынес. Это чушь просто. Если мы с вами вспомним, что творила Хиллари Клинтон, когда была госсекретарем, как она распоряжалась государственной собственностью и секретной информацией, то там уж лет на 15 она себе точно наговорила и наделала», — высказался политолог.

Реальная причина обысков

Реальная причина обысков в поместье Трампа заключается в ощущении Демократической партией своей слабости. «Учитывая последние опросы и мнения самих демократов относительно [президента США Джо] Байдена и его окружения, либералы прекрасно понимают, что они на всех парах стремятся в политическую пропасть. Для всех понятно, что они проиграют и конгресс, и сенат, и, естественно, президентские выборы», — счел Ордуханян.

Что же делать? Прежде всего, безусловно, надо ослабить Республиканскую партию, потому что на последних опросах у Трампа потрясающий рейтинг Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Демократы чувствуют, что обязаны остановить процесс сплочения вокруг фигуры Трампа, считает эксперт. Поэтому в ход идут надуманные предлоги для обысков и другие грязные методы атаки.

«Судя по всему, мы с вами в преддверии мощного политического тандема. Это может быть Трамп и [губернатор Флориды] Рон Десантис, а может быть [американский политик] Кери Лейк, а может быть [губернатор Южной Дакоты] Кристи Ноэм, а может быть [экс-кандидат на пост президента США] Тулси Габбард. Тут возможны совершенно потрясающие тандемы, и они будут очень популярны. Как остановить? Легально остановить нельзя», — резюмировал политолог.

Поэтому либералы идут на принцип: против лома нет приема. Сейчас, соответственно, на Трампа хотят повесить судимость, чтобы он не мог предлагать свою кандидатуру на президентские выборы Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Трамп этого так не оставит

«Трамп — это не тот человек, который отступает, это боец номер один. Это человек, который в любой ситуации вгрызается в своих противников, как он делал все четыре года своего президентства. Он умудрялся управлять страной и отбиваться от этих шавок, подобно медведю», — высказался Ордуханян.

Он заявил, что прошедшие обыски оскорбили Трампа не столько как политика, сколько как мужчину. «Они оскорбили его мужское самолюбие и достоинство. Трамп этого не простит, он их будет грызть и рвать на части всех подряд, дайте ему только дойти до гонки», — заявил политолог.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) после обысков в доме бывшего президента страны Дональда Трампа призвала конгресс объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену.