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Врач назвал неочевидное неприятное последствие прокола ушей

Врач Зайцев: пирсинг и татуировки могут привести к появлению рубцов на коже

Фото: Onur Binay / Unsplash

Пирсинг, прокол ушей и татуировки могут привести к появлению рубцов на коже, уверен ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Другие неочевидные неприятные последствия от таких процедур он назвал в интервью для «Москва-24».

Зайцев отметил, что у некоторых людей после травм кожных покровов могут образоваться келоиды — грубые рубцы. «В отличие от обычных шрамов, они в процессе заживления не выравниваются по цвету с кожей. Келоиды визуально выделяются: бывают ярко-красного, бордового или розового оттенков», — подчеркнул врач. Кроме того, такие рубцы могут сильно увеличиваться в размерах, а также доставлять массу неприятных ощущений, например боль, жжение или зуд.

Как могут появиться рубцы?

Зайцев отметил, что склонность к появлению келоидов может передаваться по наследству. Так, уверен он, если у кого-то в семье были подобные образования на коже, то вероятность их развития возрастает. Чтобы наверняка не столкнуться с такой проблемой, не стоит делать татуировки или пирсинг. Врач посоветовал людям из группы риска быть внимательными и осторожными, чтобы избежать травм или ожогов, поскольку любые образования на кожных покровах могут превратиться с келоидные рубцы.

ЛОР сообщил, что на сегодняшний день нет методов, которые позволили бы спрогнозировать, образуется ли келоид на коже после операции или прокола ушей, или нет. При этом удалить подобное образование не так то просто, отметил Зайцев. Он объяснил, что даже если удалить келоид, то с большой долей вероятности, произойдет рецидив, и новый рубец может быть больше, чем прежний.

Можно ли удалять рубцы?

Чтобы навсегда избавиться от келоида и избежать рецидива, Зайцев посоветовал сначала пройти консервативное лечение. «Врач вводит под кожу пациента гормональные препараты, прописывает специальные гели и мази. Также необходимо будет носить сдавливающую повязку и пройти курс физиотерапевтических процедур», — рассказал он. После того как келоид уменьшиться и посветлеет, объяснил Зайцев, можно приступать к удалению.

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Чаще всего, отметил эксперт, рубцы удаляют с помощью лазера, а если образование на коже появилось совсем недавно, то применяют метод криодеструкции — это воздействие на рубец жидким азотом.

В заключение Зайцев подчеркнул, что успех лечения будет зависеть от того, сколько времени прошло с момента образования рубца. Старые поддаются лечению с трудом, а если они появились совсем недавно, то он посоветовал как можно скорее обращаться за помощью к врачу.

Ранее Владимир Зайцев посоветовал россиянам купаться молча. Во время купания в водоемах нужно стараться, чтобы вода не попала в дыхательные пути, поскольку это может быть опасно для организма, заявил он.

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Алиса Дмитриева
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