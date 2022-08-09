МИД потребовал от Европы снять санкции с транзита из Калининграда

МИД заявил, что санкции ЕС на транзит из Калининграда — это вмешательство в дела России

Транзит товаров между Россией и Калининградской областью должен быть полностью выведен из-под действия санкций Европейского союза. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков, передает РИА Новости.

По его словам, попытки ЕС регулировать транзит из Калининграда и обратно — это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. «Попытки ЕС регулировать экономическое взаимодействие калининградской области с другими российскими регионами является грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, что недопустимо», — сказал дипломат.

Ранее губернатор области Антон Алиханов заявил, что Калининград уже исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву. По словам Алиханова, из-за установленных квот нет возможностей перевозить грузы.

Ранее литовский «Шяуляй банк», обслуживающий весь калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с первого сентября, сообщил глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь.