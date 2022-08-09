США обратились к России с призывом по вопросу Запорожской АЭС

Белый дом: США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС

Вашингтон призывает Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По словам представителя администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон намерен работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу. Жан-Пьер уточнила, что России следует «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними».

«Призываем также вернуть полный контроль над этими объектами Украине», — обратилась она к российской стороне.

5 августа украинские военные обстреляли из артиллерии территорию АЭС. Согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом АЭС актом ядерного терроризма.