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США обратились к России с призывом по вопросу Запорожской АЭС

Белый дом: США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Вашингтон призывает Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По словам представителя администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон намерен работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу. Жан-Пьер уточнила, что России следует «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними».

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«Призываем также вернуть полный контроль над этими объектами Украине», — обратилась она к российской стороне.

5 августа украинские военные обстреляли из артиллерии территорию АЭС. Согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом АЭС актом ядерного терроризма.

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Марина Совина
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