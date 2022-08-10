Директора фирмы отправили под домашний арест из-за гибели рабочих в коллекторе

В Москве отправили под домашний арест директора компании из-за гибели рабочих в коллекторе

Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест 37-летнего генерального директора частной фирмы, сотрудники которой провалились в коллектор на юго-востоке города. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.

7 августа работники компании «АкваТрейд» упали в канализационный колодец на Краснодарской улице, где бригада проводила ремонтные работы. Это случилось из-за того, что после обрушившегося на Москву ливня уровень воды в коллекторе резко поднялся. В результате пять человек смогли выбраться самостоятельно, несколько человек вытащили прибывшие на место спасатели. Трое других рабочих числились пропавшими, их тела позже обнаружили спасательные службы. Погибшим было 20 лет, 21 год и 23 года.

8 августа гендиректора фирмы задержали. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования дела.