Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Джим Керри выпустил NFT-объект стоимостью 50 тысяч долларов

Актер Джим Керри выпустил собственный NFT-объект стоимостью 50 тысяч долларов
Джим Керри

Джим Керри. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

60-летний канадский и американский актер Джим Керри выпустил собственный NFT-объект. Об этом сообщает Penta.

Анимированное видео под названием Goon In Moonlight с голосом актера и бэк-вокалом его дочери выставлено на аукцион SuperRare, который завершится 11 августа. Начальная цена за произведение Керри составляет 50 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей).

На кадрах показан силуэт девушки, которая рукой закрывает лунный свет, а потом превращается в монстра.

Сообщается, что часть средств от продажи NFT-объекта знаменитости будет переведена некоммерческой организации World Central Kitchen, которая занимается обеспечением питания людей, переживших стихийные бедствия.

В июне Джим Керри впервые выпустил NFT под названием Sunshower совместно с художником Дэвидом Бушеллом. Объект был создан по одноименной картине иллюстратора. Тогда же артист приобрел NFT-изображение советского санатория за почти 40 тысяч долларов.

Керри не единственный артист, занимающийся цифровыми работами. В начале мая певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам
Определен уровень финансовой грамотности среди российских пользователей сети
Индия начала отказываться от долларов
Северный флот начал учения в Арктике
Задержание молодого человека убитой в Петербурге порноактрисы попало на видео
На Украине призвали страны ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам
Звезда «Барселоны» отказался от понижения зарплаты
Звезда фильма «Холоп» рассказала об ощущении страха в Петербурге
На 16-летнего россиянина завели дело за непристойное фото у Вечного огня
Озвучена новая опасность редактирования генов с помощью CRISPR
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.