Создан блокирующий размножение коронавируса препарат

Nature Communications: создан противовирусный препарат, блокирующий размножение SARS-CoV-2

Ученые Калифорнийского университета в Беркли создали новый противокоронавирусный препарат, который может применяться в виде назального спрея. О разработке сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Препарат содержит короткие фрагменты синтетической ДНК, которые называются антисмысловыми олигонуклеотидами (АСО). Эти молекулы применяются в антисмысловой терапии, которая заключается в подавлении синтеза белка во время этапа трансляции, когда матричная РНК (мРНК) направляется к рибосомам. Олигонуклеотиды присоединяются к мРНК по принципу комплементарности, блокируя дальнейшую трансляцию. Ученые продемонстрировали, что назальный препарат, содержащий АСО, блокирует размножение коронавируса у мышей и хомяков.

В ходе экспериментов исследователи синтезировали олигонуклеотиды, комплементарные различным частям генома вируса, и определили, какие из них наиболее эффективны в уничтожении SARS-CoV-2. Одной из таких частей является 5'-нетранслируемая область (UTR), которая не содержит информации о структуре белков, однако играет ключевую роль в репликации SARS-CoV-2. Она состоит из множества высоконсервативных, то есть сохраняющихся в ходе эволюции, структур типа ствол-петля (или шпилька). 5'-UTR начинается с лидерной последовательности, которая копируется и добавляется к одному из концов всех фрагментов вирусной РНК, кодирующих белки. Тем самым эта лидерная последовательность важна для регуляции трансляции, синтеза новых белков и сборки новых вирусов.

Оказалось, что АСО, нацеленные на одну из шпилек в 5'-UTR, наиболее эффективны в подавлении размножения вируса. Поскольку олигонуклеотиды нацелены на ту часть вирусного генома, что является высококонсервативной среди различных штаммов, препарат эффективен против всех вариантов SARS-CoV-2, которые вызывают озабоченность у врачей и эпидемиологов. Лекарственное средство также отличается химической стабильностью, из-за чего оно не нуждается в охлаждении, и относительно недорогое для производства в промышленных масштабах.

Если клинические испытания с участие людей продемонстрируют безопасность и эффективность препарата, его можно будет модифицировать для воздействия на другие РНК-содержащих вирусы.