В ФИФА задумались над переносом даты начала чемпионата мира в Катаре

ФИФА может перенести дату начала чемпионата мира в Катаре с 21 на 20 ноября

В Международной федерации футбола (ФИФА) задумались над переносом даты начала чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре осенью. Об этом сообщает Marca с ссылкой на аргентинский Diario Olé.

В ФИФА всерьез обсуждают изменение расписания, а именно возможный сдвиг старта турнира на день — с 21 на 20 ноября. Таким образом, в случае переноса, матч-открытие между Катаром и Эквадором пройдет в воскресенье, 20 ноября.

Подобное решение должно быть принято исключительно по итогам голосования. В процедуре принимают участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных Конфедераций.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре. Российская сборная не примет участия в розыгрыше из-за отстранения клубов и национальных команд от международных стартов по решению ФИФА.

Российская сборная под руководством Валерия Карпина преодолела квалификационный турнир и пробилась в плей-офф отбора к ЧМ-2022. В группе она уступила лидерство команде Хорватии.