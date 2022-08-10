Главным экспортером электричества в Европе стала пожаловавшаяся на цены страна

Bloomberg: Франция уступила место главного экспортера электроэнергии в Европе Швеции

Франция перестала быть главным экспортером электроэнергии в Европе, уступив место Швеции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным аналитической компании EnAppSys, в первой половине 2022 года Франция экспортировала 15,4 тераватт-часа электроэнергии, что составляет почти половину от объемов, которые она поставила в Европу за тот же период 2021 года. При этом Швеция, ранее жаловавшаяся на высокие цены на электричество, экспортировала 16 тераватт-часов.

Изменения на европейском энергетическом рынке произошли из-за того, что в этом году Франция нуждалась в больших объемах электроэнергии, чем могла продавать. Причиной стали проблемы с атомными электростанциями (АЭС) в стране. Раньше Франция была лидирующим поставщиком электричества в Европу благодаря наличию 56 ядерных реакторов. Однако в последнее время АЭС долго простаивают — из них сейчас работает около половины. Приостановка станций привела к самым высоким ценам в регионе, а вынужденные действия Франции по импорту усугубляют энергетический кризис в Европе.

В ответ на сильный спрос со стороны Франции экспорт электроэнергии увеличили Германия и Великобритания. В последние дни цены на электричество в странах рекордно выросли. Помимо повышения стоимости электроэнергии, страны Европы столкнулись с беспрецедентными ценами на газ. Так, дороже всего топливо оказалось для голландцев — они платят около 28 центов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа, что на 22 процента больше, чем в прошлом месяце. Цена на газ в Нидерландах, например, в 11 раз выше, чем в Венгрии. На втором месте находится Швеция, далее идет Дания.