Германия передаст Украине еще четыре боевые машины «Гепард»

Берлин передаст Киеву четыре боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард»

Германия передаст Украине еще четыре боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

«Таким образом, на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально числятся 12 систем ПВО данной модели», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области российскими войсками была уничтожена боевая машина «Гепард», поставленная Киеву из Берлина.

8 августа на Украину прибыла первая партия зенитных самоходных установок Gepard из Германии. Отмечалось, что украинская сторона ожидает передачи 30 единиц такой техники.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Российский лидер добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.