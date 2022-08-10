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Звезда сериала iCarly рассказала об обиде на Ариану Гранде

Звезда сериала iCarly Дженнет Маккарди призналась в многолетней обиде на Ариану Гранде

Фото: Vince Flores / Legion-media

Звезда сериала iCarly, актриса Дженнет Маккарди призналась в многолетней обиде на свою коллегу по проекту «Сэм и Кэт», певицу Ариану Гранде. Об этом сообщает BuzzFeed.

Артистка выпустила мемуары под названием «Я рада, что моя мама умерла» (I’m Glad My Mom Died), в которых поведала о жизни в нестабильной семьей, а также актерской карьере. В книге также Маккарди описала предвзятость продюсеров компании Nickelodeon к ней.

Актриса рассказала, что во время съемок сериала решила взять отгул на один день, однако создатели «Сэм и Кэт» отказали ей и в то же время отпустили Гранде на неделю на музыкальную премию Billboard Music Awards. Из-за того случая Маккарди обиделась на свою коллегу.

«Ариана пропускает работу, преследуя свою музыкальную карьеру, в то время как я играю с коробкой. Я злюсь из-за этого. И я злюсь на нее. Завидую ей. Я часто совершаю ошибку, сравнивая свою карьеру с карьерой Арианы. Но ничего не могу поделать. Я постоянно нахожусь в той же среде, что и она. Она точно не пытается скрыть свои успехи», — поведала звезда шоу iCarly.

В конце июня стало известно, что в дом певицы Арианы Гранде в Калифорнии ворвался преследующий ее фанат.

Ранее актер и лауреат премии «Золотой глобус» Аарон Тейлор-Джонсон рассказал, что у его коллеги Брэда Питта есть тайный список артистов, с которыми он не хотел бы сниматься в одном фильме.

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Анастасия Астахова
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