Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом карательной операции в Харькове

МО РФ сообщило, что Киев планирует выявлять лояльных к России граждан в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти готовят карательную операцию в Харькове в отношении лояльных к России граждан. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Мизинцев, Киев планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для «проведения карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России и последующего их обвинения в коллаборационизме». Украинские силовики направятся в город под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил, добавил он.

Генерал-полковник предупредил, что задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам. Подобное уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и других городах, напомнил Мизинцев.

В июле Минобороны России сообщало, что украинские силовики были направлены в Николаев для проведения карательных рейдов в отношении пророссийски настроенных граждан