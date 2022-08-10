Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом карательной операции в Харькове

МО РФ сообщило, что Киев планирует выявлять лояльных к России граждан в Харькове

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти готовят карательную операцию в Харькове в отношении лояльных к России граждан. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Мизинцев, Киев планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для «проведения карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России и последующего их обвинения в коллаборационизме». Украинские силовики направятся в город под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил, добавил он.

Генерал-полковник предупредил, что задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам. Подобное уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и других городах, напомнил Мизинцев.

В июле Минобороны России сообщало, что украинские силовики были направлены в Николаев для проведения карательных рейдов в отношении пророссийски настроенных граждан

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»
В ДНР заявили о наличии на Украине дальнобойных ракет к HIMARS
В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом карательной операции в Харькове
Во Франции призвали отменить санкции против России
Караоке-бокс установили в подмосковном парке
Венгерские СМИ сочли приостановку транзита по «Дружбе» шантажом
Песков назвал невозможным отрицание России
Фетисов оценил признание российского хоккеиста в покупке военного билета
Стало известно о возможном уходе «Сохнута» из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.