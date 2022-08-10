Психолог назвала корректные способы отказать мужчине в сексе

Психолог Юлия Хадарцева: женщине нужно откровенно говорить мужчине, чего она хочет в сексе

Современные женщины зачастую не знают, как отстаивать свои границы в интимной жизни, и не умеют говорить мужчинам «нет», рассказала психолог Юлия Хадарцева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала корректные способы отказать партнеру в сексе, не обидев его.

Многие женщины до сих пор воспринимают интимную близость как повинность, констатировала психолог. Но для того, чтобы облегчить жизнь себе и любимому, женщине всего лишь нужно откровенно говорить о том, чего она хочет в сексе. Тогда у мужчины будет желание добиваться и возбуждать, уверена Хадарцева.

Если откровенно обсудить с партнером причины отсутствия желания — усталость, стресс, то и обидеть его отказом не получится, отметила психолог. Любящий и заботливый мужчина, по ее мнению, услышит избранницу и постарается облегчить ее жизнь, например, сделает расслабляющий массаж или возьмет на себя часть домашней работы.

Согласно опыту Хадарцевой, многим женщинам для возникновения желания недостаточно просто прелюдий. Они хотят большего внимания и романтики от партнера. «Не бойтесь сказать, что вы хотели бы получить цветы, сходить в кино, а не просто заниматься сексом из чувства долга, — посоветовала психолог. — Когда отношения строятся на взаимном доверии и любви, в интимном плане тоже наступает гармония».

Важно понимать, что каждый раз, когда женщина соглашается на секс без желания, она подвергает себя мини-насилию. Это может привести к психологическим травмам Юлия Хадарцева Психолог

Психолог рассказала, что благополучные на первый взгляд пары могут решиться на развод через 10 лет брака, если за все это время не смогли наладить сексуальную жизнь. Хадарцева призвала не недооценивать значимость сексуального удовлетворения: по ее словам, если женщина будет заниматься сексом через силу и не получать удовольствия, у нее могут развиться психосоматические болезни.

«Вот почему тема тактичного отказа крайне важна, ее нельзя замалчивать. Главное научиться отказывать корректно, не принижая себя и партнера, — отметила психолог. — Только при взаимном уважении друг к другу и любви не будет казаться неловким рассказать, как вы себя чувствуете, что вы хотите или не хотите в постели. При этом не будет страшно отказывать мужчине из опасения что он обидится или побежит в чужую постель».

Ранее сексолог перечислила десять признаков мужского сексуального желания. Самыми яркими признаками заинтересованности в женщине оказались желание помочь и прикоснуться.