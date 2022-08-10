Отставку японского правительства в полном составе объяснили

Политолог Губин: перестановки в правительстве Японии связаны с внутренней политикой

Перестановки в японском правительстве связаны исключительно с внутриполитической ситуацией в стране и не стоит их связывать с Россией или с любой другой страной. Так в беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин объяснил новый состав правительства.

Внутриполитическая ситуация

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил новый состав правительства страны. Свои посты сохранили генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр иностранных дел Есимасу Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, стал экс-глава Минэкономразвития страны Ясутоси Нисимура. До этого он отвечал за борьбу с COVID-19.

Это технические перестановки, связанные с необходимостью укрупнения властных позиций для кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисида Андрей Губин политолог

«Вероятно, Кисида недоволен деятельностью правительства по некоторым направлениям либо надеется на улучшение показателей. Прежде всего, речь про экономические показатели, которые существенно упали в связи с пандемией коронавируса, в связи с нестабильной и ухудшающейся геополитической обстановкой и в связи со сломом бытовых и логистических цепочек. Все это сказывается на японской экономике, на настроениях и на доходах японских избирателей. Конечно, главная цель японского правительства будет заключаться именно в укреплении собственных позиций и повышении эффективности», — убежден Губин.

Россия и Япония

Политолог отметил, что с новым министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, кардинально связи с Кремлем не изменятся.

«Сегодня любые инициативы заблокированы. Затрудненности в расчетах. Япония — это недружественная страна, из-за этого значительное количество ограничений. Не думаю, что новый министр что-то изменит, но в любом случае нужно будет смотреть на конкретный результат его деятельности», — считает он.

При этом японцы пытаются балансировать и не разрушать контакты с Москвой полностью. Это можно заметить на примере Сахалинских проектов, заявил Андрей Губин.

Однако делать прогноз об успехах еще очень рано Андрей Губин политолог

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 год Ясукадзу Хамада. Экс-глава Минобороны Нобуо Киси стал советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Главой министерства экономической безопасности был назначен председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Должность министра цифровизации получил Таро Коно, занимавший пост главы министерства иностранных дел с 2017 по 2019 год.

Главой Минздрава стал Кацунобу Като, пост министра юстиции занял Ясухиро Ханаси, министром образования стал Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства было поручено возглавить Тэцуо Номуре.

10 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. О желании Кисиды обновить кабмин сообщалось еще прошлой осенью. Тогда он заявлял, что руководству страны необходимо «встретиться лицом к лицу с общественным мнением».