В WADA оценили беспокойство из-за дела Валиевой
Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) ответили на вопрос о беспокойстве из-за незавершенного разбирательства в деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Сообщение пресс-службы организации приводит ТАСС.
«Всемирное антидопинговое агентство продолжает следить за прогрессом, достигнутым в расследовании этого дела», — оценили ситуацию в WADA.
24 июля в WADA озвучили новые подробности дела россиянки. Там заявили, что рекомендовали антидопинговым организациям заранее проверять пробы участников Олимпиад еще после Игр-2020 в Токио. В агентстве подчеркнули, что указания были даны для предотвращения ситуаций, в которой оказалась Валиева.
Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России завоевала золото.
Валиеву хотели отстранить от дальнейшего участия в Играх — на этом настаивали WADA и Международный олимпийский комитет. Однако Спортивный арбитражный суд позволил россиянке продолжить выступления. В личном турнире россиянка заняла четвертое место.