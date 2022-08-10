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Спорт

В WADA оценили беспокойство из-за дела Валиевой

В WADA заявили, что следят за прогрессом в деле российской фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) ответили на вопрос о беспокойстве из-за незавершенного разбирательства в деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Сообщение пресс-службы организации приводит ТАСС.

«Всемирное антидопинговое агентство продолжает следить за прогрессом, достигнутым в расследовании этого дела», — оценили ситуацию в WADA.

24 июля в WADA озвучили новые подробности дела россиянки. Там заявили, что рекомендовали антидопинговым организациям заранее проверять пробы участников Олимпиад еще после Игр-2020 в Токио. В агентстве подчеркнули, что указания были даны для предотвращения ситуаций, в которой оказалась Валиева.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России завоевала золото.

Валиеву хотели отстранить от дальнейшего участия в Играх — на этом настаивали WADA и Международный олимпийский комитет. Однако Спортивный арбитражный суд позволил россиянке продолжить выступления. В личном турнире россиянка заняла четвертое место.

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Андрей Стрельцов
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