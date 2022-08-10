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Кириенко заявил о воюющей с Россией руками украинцев НАТО

Кириенко заявил, что Украина отдала свою территорию и граждан для борьбы Запада против РФ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Украины отдали свое государство, территорию и граждан в использование для противостояния Запада против России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет РИА Новости.

По его словам, руководство Украины предоставило территорию страны и граждан для того, чтобы на этой территории их руками «пытались выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества России».

Ранее Кириенко заявил, что НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца». Он добавил, что в Североатлантическом альянсе не стесняются об этом говорить, ведь «им не жалко». С Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев», — подчеркнул замглавы администрации президента.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что США вместе с подконтрольными западными странами, увеличивая объемы поставок оружия Киеву, делают все, чтобы затянуть спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Кроме того, они показывают свое намерение воевать «до последнего украинца».

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Сергей Истомин
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