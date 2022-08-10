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Кремль назвал число введенных против России санкций

Кириенко сообщил, что на конец июля против России ввели 1160 экономических санкций
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Кремле назвали число введенных против России санкций. По словам первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, на конец июля насчитывалось 1160 экономических санкций, пишет РИА Новости.

«Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства», — сообщил Кириенко.

В августе аналитики установили, что в условиях санкций деловая активность в регионах страны упала до минимума с начала санкций. Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) от Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) в июне снизился до минимального за время санкционного кризиса значения — отметки в 39,8 процента. Значительнее всего активность по сравнению с прошлым годом упала в торговле, оптовой и розничной.

Удар санкций по российской экономике смягчают нефтегазовые доходы, увеличившиеся на фоне роста цен. В июле объем «главной кубышки» России — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — вырос сразу на 1,4 триллиона рублей. Объем ФНБ на 1 августа составил 9,1 процента ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

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Софья Ермакова
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