В ДНР назвали число ракет с «Лепестками» на вооружении ВСУ

Замглавы НМ ДНР Басурин заявил, что на вооружении ВСУ было около 90 ракет с «Лепестками»

На вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) было около 90 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с кассетами противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток». Такое число назвал заместитель начальника Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает ТАСС.

По его словам, ракетами для дистанционного минирования украинские войска начали обстреливать Макеевку. В настоящее время уже два сапера подорвались во время разминирования территории, заявил Басурин.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать оценку действиям ВСУ, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР минами «Лепесток». Она напомнила, что ПФМ-1 «Лепесток» как оружие неизбирательного действия запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

В ответ на это генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование «Лепестков» и любого другого оружия против гражданских «неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине».